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Сибирь сковали сильнейшие морозы



ИА "Метеоновости" / 10:28 Суббота, 20 января



В Красноярском крае, как и в целом в Сибири, усиливаются холода.



Самые суровые морозы на этой неделе, как свидетельствуют метеорологи, зафиксированы в Эвенкии, где столбик термометра преодолел отметку 57 градусов со знаком минус. В Туруханском районе, по сибирским меркам, теплее, но в четверг там был установлен новый абсолютный минимум температуры, который составил минус 49,6, предыдущий - минус 46,8 - наблюдался 30 лет назад. А в пятницу в Туруханске случился очередной температурный рекорд. Столбик термометра застыл на отметке -51,6 градуса, предыдущий абсолютный минимум -49,5 градуса наблюдался в 1974 году. Холод добрался до центральных районов Красноярского края. На метеостанции Бор тоже зафиксирован абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений, было -50,4 градуса, прежде самый сильный мороз был здесь в 2006 году -50,1 градуса. в других местах центральных и южных районов Красноярского края термометры показали температуру еще ниже, до -53 градусов.



В выходные под влиянием обширного антициклона сильный мороз сохранится, в Эвенкии и в Туруханском районе он дойдет до минус 55 и ниже. Днем минус 38-43, но местами и днем может быть минус 50 градусов. На Таймыре морозы немного спадут. Центр области повышенного давления будет распространяться на юг, в течение суток будет минус 35 на севере, и минус 40 на юге полуострова. На всей территории южной Сибири ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15-20 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии температура будет опускаться до минус 48 градусов, на севере центральных районов до минус 53-х. Сильный мороз будет также в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, здесь минимальная - минус 40 градусов и ниже. / meteonovosti.ru /



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