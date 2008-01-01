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ИА "Метеоновости" / 10:13 Суббота, 20 января



Под влиянием атмосферного фронта с юго-запада, подошедшего к Москве минувшей ночью, начался снегопад. Утром снег в Москве продолжается, местами отмечается метель и ветер с порывами до 11 м/с. Температура держится на отметке в минус 10 градусов. Этот мороз при ветреной и сырой погоде ощущается, как более сильный, градусов до -15. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 745 мм рт. ст. высота снега в столице колеблется от 16 см (Балчуг) до 12 см в Тушино и на ТСХА (Сельскохозяйственная Академия). / meteonovosti.ru /



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