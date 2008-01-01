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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:05 Суббота, 20 января

  Столичная погода постепенно приобретает зимние черты. Снежный покров подрастает, а впереди грядут и умеренные морозы. Уже сегодня днем ожидается от -4 до -9 градусов. Но пока среднесуточная температура воздуха остается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Сильные морозы сковали московский воздух в военные годы. Так, в 1942 году под утро температура понизилась до -40.1 градуса и с тех пор подобных морозов в этот день не отмечалось. А самая высокая температура этих дней отмечалась в 2007 году. 20 января она составила +6.2 градуса, что стало суточным рекордом.

Сильным снегопадом вошел в историю наблюдений этот день в далеком 1899 году, когда выпало почти 7 мм за считанные часы. / meteonovosti.ru /
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