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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:02 Суббота, 20 января



Прошедшей ночью очередной атмосферный фронт с юго-запада начал оказывать влияние на погоду в Московском регионе и добавил очередные снежные порции. К 6 часам утра сугробы в Москве подросли на 0,5-1 см, а уже к 9 часам они увеличатся ещё на 1-2 см, но на этом действие атмосферного фронта не прекратится, его активная фаза сохранится и на предстоящий день, а также вероятно и на следующую ночь.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 20 января сохранится облачная погода со снегом различной интенсивности. В течение дня ожидается прибавка свежевыпавшего снега ещё до 3 см. Наиболее активная фаза атмосферного фронта прогнозируется на первую половину дня, а уже в послеобеденные часы снег по интенсивности будет небольшим и идти с некоторыми "передышками". Максимальная температура воздуха (в вечерние часы) в Москве составит -7..-5 градусов, по области -9..-4. Большую же часть дня температура воздуха будет достаточно низкой: -10..-7. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и окажется на 5 единиц ниже нормы, среднесуточное значение температура впервые в этом году приблизится к климатическим показателям.



Из-за снега влажность воздуха будет повышенной, что может стать причиной обострения хронических заболеваний у людей с больными суставами и бронхо-легочными недугами. Дополнительным нагрузочным фактором станет плотный ветер, который может ухудшить самочувствие метеозависимых людей с сосудистыми патологиями, и лиц с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием.



20 января геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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