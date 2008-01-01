Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самый сильный снегопад в Москве в канун Крещенья

ИА "Метеоновости" / 14:03 Пятница, 19 января

  Все сутки 18 января столичный регион находился в зоне атмосферных фронтов. Снег начал порошить еще вечером в среду. Затем почти прекратился. А ночью в четверг на Москву обрушился настоящий снегопад, который продолжался почти весь день.

На город выпало до 15 см снега. Наиболее интенсивные осадки отмечались в центре, на севере и северо-востоке столицы (11-15 см. свежевыпавшего снега). А в юго-западном округе прибавилось всего 4 см. снега.

Это был самый сильный снегопад в этом сезоне.

Сравнимый с прошедшим, был снегопад 19 декабря 2017 года, когда местами в Москве выпало до 10 см снега.

К утру 19 января высота снежного покрова в старых границах Москвы колебалась от 11 до 18 см.

В предстоящие выходные дни снега в Москве прибавится, только за субботу прирост свежевыпавшего снега составит 3-7 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-8
Сб.
20 янв.
-7
Вс.
21 янв.
-2
Пн.
22 янв.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Коронел-Фабрисиану		 -57
Оймякон

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Аурангабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100