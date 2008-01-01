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Новости погоды
Самый сильный снегопад в Москве в канун Крещенья
ИА "Метеоновости" / 14:03 Пятница, 19 января
Все сутки 18 января столичный регион находился в зоне атмосферных фронтов. Снег начал порошить еще вечером в среду. Затем почти прекратился. А ночью в четверг на Москву обрушился настоящий снегопад, который продолжался почти весь день.
На город выпало до 15 см снега. Наиболее интенсивные осадки отмечались в центре, на севере и северо-востоке столицы (11-15 см. свежевыпавшего снега). А в юго-западном округе прибавилось всего 4 см. снега.
Это был самый сильный снегопад в этом сезоне.
Сравнимый с прошедшим, был снегопад 19 декабря 2017 года, когда местами в Москве выпало до 10 см снега.
К утру 19 января высота снежного покрова в старых границах Москвы колебалась от 11 до 18 см.
В предстоящие выходные дни снега в Москве прибавится, только за субботу прирост свежевыпавшего снега составит 3-7 см. / meteonovosti.ru /
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