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Причерноморье засыпает снегом южный циклон



ИА "Метеоновости" / 13:22 Пятница, 19 января



Южный циклон, а его центр в минувшие сутки кружил над черноморским побережьем Болгарии, установил снежный покров не только в черноземных областях Центрального округа России. В большей степени он проявил себя непогодой на юге Украины. Здесь уже в четверг с утра начался дождь, к вечеру осадки усилились и перешли в фазу мокрого снега. В ночь на Крещенье на побережье Одессы уже шел сильный снег. В итоге в курортном городе выпало 54 мм осадков, что стало суточным рекордом для 18 января. Предыдущий рекорд с количеством осадков 20 мм отмечался в 2016 году. Такое количество составляет две месячных нормы осадков. Даже установился снежный покров высотой до 4 см. / meteonovosti.ru /



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