Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные рекорды Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:07 Пятница, 19 января

  В большинстве районов Сибири сохраняется повышенный фон атмосферного давления. В минувшие сутки над арктическими морями Северного Ледовитого океана сформировался очередное ядро повышенного давления. Центр антициклона начал медленно смещаться на материк, что обусловило аномально холодную погоду в большинстве районов Сибири, за исключением крайнего юга. На Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 12-16 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Он был установлен в Туруханске, где температура понизилась до -49.6 градусов и установила новый рекорд суточного минимума, предыдущий рекорд со значением -46.8 остался в 1988 г. В ближайшие сутки морозы проникнут и в южные районы и аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 4-16 градусов ниже нормы охватят уже всю территорию Сибири. Центр очага холода будет опускаться к югу и к середине предстоящей недели ожидается над южными районами Сибири. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-8
Сб.
20 янв.
-7
Вс.
21 янв.
-2
Пн.
22 янв.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Коронел-Фабрисиану		 -57
Оймякон

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Аурангабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100