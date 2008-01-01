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Температурные рекорды Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:07 Пятница, 19 января



В большинстве районов Сибири сохраняется повышенный фон атмосферного давления. В минувшие сутки над арктическими морями Северного Ледовитого океана сформировался очередное ядро повышенного давления. Центр антициклона начал медленно смещаться на материк, что обусловило аномально холодную погоду в большинстве районов Сибири, за исключением крайнего юга. На Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 12-16 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Он был установлен в Туруханске, где температура понизилась до -49.6 градусов и установила новый рекорд суточного минимума, предыдущий рекорд со значением -46.8 остался в 1988 г. В ближайшие сутки морозы проникнут и в южные районы и аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 4-16 градусов ниже нормы охватят уже всю территорию Сибири. Центр очага холода будет опускаться к югу и к середине предстоящей недели ожидается над южными районами Сибири. / meteonovosti.ru /



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