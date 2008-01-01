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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 19 января

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8..-9 градусов, Северном -8..-9 градусов, Северо-восточном -8..-9 градусов, Восточном -9 градусов, Юго-восточном -8..-9 градусов, Южном -8..-9 градусов, Юго-западном -8..-9 градусов, Западном -8..-9 градусов, Северо-западном -8 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -8..-10 градусов, местами порывы юго-восточного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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Коронел-Фабрисиану		 -57
Оймякон

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Аурангабад

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