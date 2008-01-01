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Усиление морозов на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 19 января



Центральный месяц зимы для жителей южных районов Сибири стал настоящим испытанием резкими колебаниями температуры. Морозы то усиливались до -25,-30 градусов, то ослабевали до -4,-9 градусов. Впереди - новая волна холода. Причем она ожидается более интенсивной по сравнению с предыдущими похолоданиями. Причиной тому станет обширный сибирский антициклон. Он сформировался над арктическими морями Северного ледовитого океана и начал распространяться вглубь материка. В субботу центр антициклона окажется над Туруханским районом Красноярского края.



Еще в четверг среднесуточная температура в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае превышала норму на 2-4 градуса и минимальная температура под утро в пятницу колебалась от -15 до -20 градусов. А уже с субботы и в последующие дни температура воздуха в этих краях ожидается на 8-16 градусов ниже обычной для этой поры. В ночные часы морозы окрепнут в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях до -30,-35 градусов, а северо-восток Томской области накроют пятидесятиградусные морозы. В Омскую область морозы нагрянут чуть позже. Их усиление начнется днем в субботу и к вечеру температура понизится до -21, а по северо-востоку области до -35 градусов. В воскресенье температура продолжит понижаться, и к утру морозы усилятся до -38,-43 градусов. / meteonovosti.ru /



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