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Зимний пейзаж в Черноземье



ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 19 января



зима со снегом и морозами пришла в центральные области России лишь под Крещенье.



В черноземных областях Центрального района, как и в большинстве районов Европейской России, центральный месяц зимы начался с аномально теплой погоды, которая удерживалась всю первую декаду января. В отдельные дни превышение среднесуточной температуры от нормы составляло 10 градусов. Осадки были несущественными и выпадали преимущественно в виде дождя. Учитывая аномально теплую погоду первого зимнего месяца (средняя температура воздуха декабря превысила норму на 4-6 градусов), подстилающая поверхность оставалась свободной от снега.



В середине января в черноземных областях похолодало, но снега по-прежнему не было. И лишь в прошедшие сутки осенний пейзаж сменился на зимний. Коррективы в погоду внес южный циклон. Центр циклона кружил над Балканами, но к центральным областям потянулись атмосферные фронты с ним связанные. Они охватили своим влиянием не только Черноземье, но и западные, юго-западные и южные области нечерноземной зоны. Осадки выпадали уже в виде снега, от умеренного до сильного. Более 10 мм выпало в Смоленской, Калужской и Курской областях, но самыми интенсивными они были в Брянской области - до 18 мм.



И, как следствие сильных осадков, быстро подрастающий снежный покров. На 19 января высота снега достигает: в Тверской области 14 см, в Смоленской области 23 см, в Брянской области 26 см.



Такой снежный покров станет надежной защитой от вымерзания зимующих растений при надвигающихся на следующей неделе почти двадцатиградусных морозов. / meteonovosti.ru /



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