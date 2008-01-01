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Штормовая погода на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 10:43 Пятница, 19 января



В большинстве районов Дальневосточного округа в минувшие сутки отмечалась относительно спокойная погода. И лишь крайние восточные районы потрепали сильные ветра. Сахалин попал под влияние циклона с центром над Татарским проливом и здесь порывы ветра достигали 21 м/с. А Камчатский край оказался в тыловой части более активного циклона, центр которого кружил над просторами Берингова моря, порывы ветра на юге края достигали 36 м/с, отмечалась продолжительная метель. При этом сильных осадков не наблюдалось.



В ближайшие сутки ухудшение погоды ожидается в южных районах Дальневосточного округа и связано оно будет с циклоном, приближающемся из Забайкалья. В Хабаровском крае пройдет сильный снег при ветре до 15-20 м/с. Тихоокеанский циклон начнет углубляться и усилит свое влияние на погоду Камчатского края. На юге края ожидается сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. В последующие дни эти два циклона образуют одну многоцентровую систему, которая охватит своим влиянием всю территорию, примыкающую к Охотскому морю. В большей степени влияние циклона скажется в прибрежных районах: сильный снег, метель, порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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