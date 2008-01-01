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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:41 Пятница, 19 января



19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. И в это время, как правило, бывает очень холодно, не зря существует выражение "крещенские морозы". Но далеко не каждый год они бывают. Например, в 2007 году было очень тепло, в период с 18 по 20 января обновились температурные максимумы, 19 января максимальная температура воздуха в столице составила +6,3 градуса. А в 1927 году воздух выхолаживался до -32 градусов, что и стало рекордом минимальной температуры. В прошлом, 2017 году, температура воздуха в Москве была выше климатической нормы, ночью термометры показали -5,4 градуса, днем -2,7, высота снега достигала 30 см, как и положено по климатической норме. В нынешнем году снега немного, высота его не превышает 15 см. Температура воздуха выше привычных значений: днем -3..-5, ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег, местами ветер в порывах усилится до 10-15 м/с. Если верить народным приметам, то пасмурная и снежная погода на Крещение обещает хорошее лето. / meteonovosti.ru /



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