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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:57 Пятница, 19 января

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -9..-4 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер юго-восточный 5-10, местами с порывами до 12-15 м/с.

В Москве и области сохранится сырая и ветреная погода. Атмосферное давление на пару значений подрастет и окажется в пределах нормы, температура продолжит превышать сезонные показатели на 2-3 градуса. Из-за ожидаемого снега влажность воздуха будет повышенной, что может стать причиной обострения хронических заболеваний у людей с больными суставами и бронхо-легочными недугами. Дополнительным нагрузочным фактором будет порывистый ветер, который может ухудшить самочувствие метеозависимых людей с сосудистыми патологиями, и лиц с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием. Отнеситесь к своему здоровью внимательно, принимайте при необходимости препараты прописанные лечащим врачом.

19 января геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый / meteonovosti.ru /
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