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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 18 января



Погоду в Москве и области будет определять приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. При облачной погоде пройдет снег, местами метель. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -3..-8. Ветер юго-восточный, 5-10м/с, местами порывы до 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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