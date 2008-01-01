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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 18 января
Погоду в Москве и области будет определять приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. При облачной погоде пройдет снег, местами метель. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -3..-8. Ветер юго-восточный, 5-10м/с, местами порывы до 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /
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