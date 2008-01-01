Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
18 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура воздуха в Болгарии бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 14:42 Четверг, 18 января

  Средиземноморский циклон, в теплом секторе которого оказался Балканский полуостров, принес небывалое тепло в Болгарию, где температура воздуха была выше климатической нормы на несколько градусов. 17 января в Софии был установлен очередной рекорд температуры. В середине дня термометры в столице показали +13,6 градуса, оставив позади рекорд, установленный в 2007 году, когда воздух прогревался до 12,5 градуса.

19 января в Болгарии осадков не ожидается, температура воздуха вернется к привычным значениям, ночью термометры покажут -4..+1 градус, днем воздух прогреется до 2..7 градусов. В последующие дни регион будет находиться в области повышенного давления. Некоторые коррективы в погоду внесут атмосферные фронты. Но в ближайшие дни на температурные рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-5
Пт.
19 янв.
-3
Сб.
20 янв.
-2
Вс.
21 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Макаэ		 -56
Оймякон

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Рамагундэм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100