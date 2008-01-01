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Температура воздуха в Болгарии бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:42 Четверг, 18 января



Средиземноморский циклон, в теплом секторе которого оказался Балканский полуостров, принес небывалое тепло в Болгарию, где температура воздуха была выше климатической нормы на несколько градусов. 17 января в Софии был установлен очередной рекорд температуры. В середине дня термометры в столице показали +13,6 градуса, оставив позади рекорд, установленный в 2007 году, когда воздух прогревался до 12,5 градуса.



19 января в Болгарии осадков не ожидается, температура воздуха вернется к привычным значениям, ночью термометры покажут -4..+1 градус, днем воздух прогреется до 2..7 градусов. В последующие дни регион будет находиться в области повышенного давления. Некоторые коррективы в погоду внесут атмосферные фронты. Но в ближайшие дни на температурные рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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