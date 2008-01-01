Новости погоды
Лютые морозы доберутся до юга Красноярского края
ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 18 января
Температура воздуха в Сибири распределилась весьма необычно. Если в северных и центральных районах аномалия температуры отрицательная, доходящая до 12 градусов, то на юге теплее обычного на 6-8 градусов. Но уже совсем скоро холод доберется и до южных регионов. Арктический антициклон проникает вглубь территории, постепенно усиливается. И сухой холодный воздух пробирается далее на юг.
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19 января в южных районах Красноярского края местами небольшой снег, температура воздуха ночью -17..-22, местами -26..-28, днем -10..-15, местами до -20. 20 января ожидается резкое понижение температуры: ночью -27..-32, местами до-41 градуса. Днем -20..-25, местами до -35, в отдельных районах пройдет небольшой снег, ветер в порывах усилится до 14 м/с. 21 января атмосферное давление продолжит расти, морозы будут крепчать: ночью -40..-45 градусов, местами -32..-37, днем -35..-40, местами -27..-32, осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /