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Снег в Москве и на Крещенье, и в выходные



ИА "Метеоновости" / 12:08 Четверг, 18 января



Зима спешит наверстать упущенное время, снега с каждым днем становится все больше, и мороз не ослабевает.



В ночь на 18 января минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ понизилась до -9,6 градусов, на Балчуге было -9,2 градуса. Это самая низкая температура этой зимы!



В пятницу, на Крещенье, столичный регион останется в пограничной зоне между Сибирским антициклоном и атлантическим циклоном. Погода сохранится ветреной, со снегом, ночью с метелью. Минимум температуры воздуха ожидается во 2 половине ночи, в Москве -7..-9 градусов, по области до -10. А максимум температуры придется на поздний вечер: в Москве -3..-5 градусов. Но, выходя в этот день на улицу, следует учитывать сильный ветер, который создаст ощущение, что на улице мороз ниже -10 градусов.



В выходные дни усилится влияние Атлантики, ветер поутихнет, а снег будет время от времени подсыпать. Ночи останутся морозными, в Москве -5..-8 градусов, и днем преобладающая температура -2..-5 градусов. Средняя температура воздуха выше нормы почти на 4 градуса.



За указанные дни на город выпадет 12-14 см снега, высота снежного покрова медленно, но приближается к норме! / meteonovosti.ru /



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