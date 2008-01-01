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Погода на Крещение в центрах православного мира



ИА "Метеоновости" / 11:47 Четверг, 18 января



19 января православный мир празднует Крещение Господне. И многие наверняка будут купаться в водоемах. Погода не всегда оказывает решающее значение: в России купаются в проруби.



И вот какой будет погода в центрах православного мира: 19 января в Греции осадков не ожидается, днем 12..17 градусов, в Турции возможны небольшие осадки, 0..+5. В Израиле 10..15 тепла, пройдет небольшой дождь. В Абхазии 11..16, местами небольшой дождь. В Киеве -2..-4, небольшой снег, в Екатеринбурге -11..-13, осадков не ожидается, в Санкт-Петербурге местами небольшой снег, -1..-3, в Москве временами небольшой снег, местами порывы ветра 12-15 м/с, температура воздуха -3..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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