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Новости погоды

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Ураганные ветры бушуют на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 11:24 Четверг, 18 января

  Небольшой циклонический вихрь, сформировавшийся близ Японского архипелага, добрался до Камчатки, где атмосферное давление было очень высоким. Из-за резких перепадов давления ветер на юге Камчатки усиливался до ураганных значений, на побережье мели метели при порывах ветра до 36 м/с, прошел снег

В ближайшие дни циклонический вихрь будет кружить над акваторией Берингова моря, но его влияние на полуостров ослабеет. Местами пройдет небольшой снег, на востоке до умеренного, ветер уже не такой сильный, порывы до 13-18 м/с, температура воздуха на юге -5..-10 градусов, при облачности -15..-20, на севере прохладнее, -8..-13, при облачности до -22, в Пенжинском районе -27..-32 градуса. / meteonovosti.ru /
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