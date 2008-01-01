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За сутки высота снега в Москве выросла в 1,5-2 раза



ИА "Метеоновости" / 11:07 Четверг, 18 января



Активный теплый фронт подошел к столице во 2 половине ночи. Начался снег, сначала слабый, затем он усилился. К 9 утра на город выпало 4-5 мм осадков. Но поскольку снег шел при довольно низкой температуре: в 6 утра в городе было -8..-10 градусов, прирост снежного покрова оказался значительным. Так, на станции ВДНХ высота снежного покрова за сутки увеличилась с 8 до 12 см, на Балчуге с 5 до 12 см, в МГУ с 7 до 11 см.



По области высота снежного покрова утром 18 января не превышала 8 см. / meteonovosti.ru /



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