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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:55 Четверг, 18 января

  В столице, несмотря на морозы, температура воздуха остается выше климатической нормы, которая для 18 января составляет -9,3 градуса. Но погода в столице редко соответствует календарю. Так, в далеком 1940 году в Москве был перекрыт температурный минимум, под утро воздух в столице остыл до -41,1 градуса. Да и морозы в 1940 году стояли внушительные, а 17 января был установлен абсолютный рекорд не только января, но и зимы, когда термометры показали -42,1 градуса. Рекордное тепло, +5,1 градуса, отмечалось в 2007 году. И январь того года был очень теплым, подарив столице несколько температурных максимумов. Сильные осадки, до 10 мм прошли в Москве в 2013 году. После столь обильного снегопада высота снега увеличивается на 10-12 см. В нынешнем году снега немного, не более 9 см, хотя по климатической норме полагается 28 см. В прошлом, 2017 году, снега было чуть больше нормы, а температура воздуха также превышала норму.

Сегодня, 18 января, при облачной погоде временами будет приниматься снег, при порывистом ветре поднимется метель, термометры покажут -3..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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