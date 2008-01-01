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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:32 Четверг, 18 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода. Временами снег, метель. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер юго-восточный 5-10, местами с порывами до 12-15 м/с.



Погода в Москве и в области по-прежнему будет испытывать на прочность метеочувствительных людей. Атмосферное давление упадет, сохранится порывистый ветер. При таких условиях погоды неважно себя чувствуют метеочувствительные люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочными, для которых неблагоприятны такая влажная и ветреная погода и особенно пониженное содержание кислорода в воздухе. И даже практически здоровые люди плохо переносят такие капризы погоды. У них могут возникать головные боли, сонливость, чувство нехватки воздуха, снижение умственной и физической активности. Порывистый ветер плохо сказывается на психо-эмоциональном состоянии людей с неустойчивой нервной системой. / meteonovosti.ru /



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