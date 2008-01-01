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Новости погоды

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Сильные дожди обрушились на Японию

ИА "Метеоновости" / 14:51 Среда, 17 января

  Небольшой южный циклон, пересекавший Японский архипелаг, принес сильные дожди и порывистый ветер. В ночь на 17 января в отдельных регионах Японии прошли очень сильные дожди, выпало до 44 мм осадков, порывы ветра достигали 20 м/с. Ненастный циклон 18 января будет перемещаться в северо-восточном направлении и начнет оказывать влияние на Курильские острова, где ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер. Не обойдется без дождей и ветра в Японии - атмосферные фронты станут напоминать о себе. / meteonovosti.ru /
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