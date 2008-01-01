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Ухудшение погодных условий в Черноземье



ИА "Метеоновости" / 14:30 Среда, 17 января



В Черноземье в предстоящий день погода начнет портиться: к региону приблизится атмосферный фронт скандинавского циклона. 18 января при облачной погоде пройдет снег от небольшого до умеренного, в Брянской области местами сильный. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. При ветре разыграются метели. На дорогах Брянской, Белгородской и Курской областей образуются снежные заносы. Температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, в южных областях -3..-8, по северу до -14, днем термометры покажут -3..-8 градусов, в Брянской области -4..+1, в Тамбовской и Воронежской областях -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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