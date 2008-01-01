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Новости погоды

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В Западной Сибири грядут лютые морозы

ИА "Метеоновости" / 13:39 Среда, 17 января

  На большей части территории Западной Сибири температура воздуха была выше климатической нормы на 4-6 градусов, но уже в ближайшие дни в регионе резко похолодает. Антициклон начнет усиливаться, ночью при ясном небе температура воздуха будет понижаться до -35..-40 градусов.

18 января в юго-восточных областях Западной Сибири местами небольшой снег, метели, местами порывы ветра до 16 м/с, в ночные часы до 20 м/с, температура воздуха понизится: ночью -12..-17 градусов, при прояснениях до -25, в Томской области -23..-28, по северо-востоку до -38, при облачности -16..-21. Днем -9..-16, местами до -26, по северо-востоку Томской до -35 градусов. 19 января ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью -18..-23, в Томской области до -40, днем -17..-22, местами до -33. 20 января морозы усилятся: ночью -27..-32, местами по северу до -38, в Томской области до -46 градусов, днем -25..-30 градусов, в Томской области до -40. / meteonovosti.ru /
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