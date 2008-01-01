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Новости погоды

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Затяжное ненастье на юге России

ИА "Метеоновости" / 12:44 Среда, 17 января

  Южные районы Европейской России с начала недели находились в области повышенного атмосферного давления, но это не спасло регион от сильных осадков. А с приходом циклона- ненастье усилится!

16 января сильные осадки, связанные с прохождение холодного фронта, прошли в Краснодарском крае: в Новороссийске в виде дождя выпало до 29 мм небесной влаги, порывы ветра в районе Туапсе достигали 21 м/с, в Джубге прогремела гроза. Но основной удар стихии пришелся на Крым: сильный снег прошел в горах полуострова, выпало до 14 мм осадков в пересчете на воду, на Ай-Петри до 12 мм в ночь на 17 января.

В Крыму 18 января ожидается штормовая погода: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, в отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица, ветер 20-25 м/с, отдельные порывы достигнут 28 м/с. Температура воздуха 2..7 градусов. 19 января осадков станет меньше, но ветер в порывах до 15-20 м/с сохранится, при температуре днем 2..7 выше нуля, будет казаться, что на улице мороз!

На Кавказе 18 января небольшой и умеренный снег, мокрый снег, на юго-западе с дождем. В Краснодарском крае местами сильные осадки, в районе Туапсе-Сочи гроза. В отдельных районах местами порывы 15-20 м/с, в горах Краснодарского края до 28 м/с, что нарушит работу горнолыжного курорта. / meteonovosti.ru /
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