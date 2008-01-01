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Рекордное количество осадков выпало на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 17 января



Южные районы Западной Сибири оказались в барической ложбине, на пути следования атмосферного фронта. 16 января сильные снегопады прошли в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Максимальное количество осадков в пересчете на воду составило 14-16 мм. После столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 15-17 см. А высота сугробов на юге Западной Сибири доходит до 60 см. Количество выпавших осадков для некоторых метеостанций стало рекордным. Так, в Томске за время снегопада выпало 10 мм осадков, был повторен рекорд 2002 года. В Новосибирске рекорд по осадкам был перекрыт. На метеостанции Огурцово выпало 9 мм осадков, и столь обильных снегопадов не было здесь с 1919 года, когда количество снега в пересчете на воду составило 7,7 мм. Еще больше снега выпало на станции Учебная, 12 мм, предыдущий рекорд, 7,5 мм остался в 1971 году.



18 января на юге Западной Сибири пройдет небольшой снег, при порывистом ветре разыграются метели, порывы ветра днем достигнут 16 м/с, ночью ветер будет усиливаться до 20 м/с, температура воздуха понизится, днем -9..-16, местами до -26, по северо-востоку Томской области до -35. / meteonovosti.ru /



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