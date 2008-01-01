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Сколько снега в Москве и области бывает в середине зимы?



ИА "Метеоновости" / 11:16 Среда, 17 января



Снег в столичном регионе понемногу подсыпает, но его высота остается значительно меньше многолетних значений. На утро 17 января высота снежного покрова в Москве колеблется от 5 см на Балчуге, до 11 см в Измайлово. По области снега от 4 см в Волоколамске, Можайске и Черустях до 7 см в Кашире и Коломне.



В 2007 году в середине зимы снега не было ни в Москве, ни в Подмосковье.



В 1983 году середина зимы была тоже малоснежной, на 17 января на ВДНХ и Балчуге высота снежного покрова составляла всего 4 см, в Подмосковье от 2 см в Серпухове до 10 см в Волоколамске.



Самый высокий снежный покров был в середине зимы в 1986 году, на станции ВДНХ 54 см, в 1985 году он составлял 52 см. А в Подмосковье самый высокий снег лежал в середине зимы в Черустях в 1985 году: 89 см. / meteonovosti.ru /



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