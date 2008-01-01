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Штормовой ветер продолжает терзать Западную Европу



ИА "Метеоновости" / 10:47 Среда, 17 января



С начала рабочей недели мощный циклон кружит над севером Атлантики, удерживая штормовую погоду в большинстве стран западной Европы.



Во вторник центр циклона с давлением менее 960гПа располагался над Исландией. 16 января он достиг стадии наибольшего развития. К утру 17 января центр его оказался над Норвежским морем, давление в центре начало расти. Но ему противостоит не менее мощный Сибирский антициклон. Страны северной и центральной Европы оказались в зоне огромных градиентов атмосферного давления. Это привело к усилению ветра, который во вторник местами достигал ураганной силы: в Норвегии до 38 м/с, в Польше до 32 м/с, в Германии до 31 м/с, в Англии до 30 м/с.



Сильный ветер внес существенные коррективы в работу воздушного и морского транспорта.



Зона сильных ветров достигла Прибалтийских стран, где порывы ветра достигали 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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