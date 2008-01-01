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На Таймыре морозы окрепнут



ИА "Метеоновости" / 10:40 Среда, 17 января



На Таймыре уже который день держится аномально низкая температура. К 15 декабря аномалия температуры на полуострове составляла 8-10 градусов, а уже 16 декабря морозы начали усиливаться. В ночные часы при ясном небе воздух выхолаживался до -48 градусов. При этом среднесуточная температура была ниже климатической нормы на 11-13 градусов. Сегодня, 17 января, воздуха на Таймыре остывал до -40..-45 градусов, при прояснениях - до -55. И сильные морозы продержатся на полуострове как минимум до 21 января.



В ближайшие дни погодные условия на Таймыре будет диктовать обширный арктический антициклон, который начнет продвигаться вглубь континента и усиливаться. Местами пройдет снег, в отдельных районах сгустятся туманы, скорость ветра восточной четверти составит 5-10 м/с, в порывах до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток -40..-45 градусов, при прояснениях -50..-55, в западных районах морозы слабее, -30..-35 градусов. Вполне возможно, будут обновлены температурные минимумы. / meteonovosti.ru /



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