Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
17 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:38 Среда, 17 января

  Предстоящим днём погода в Московском регионе изменится мало. Временами продолжит идти небольшой снег. Атмосферное давление еще немного упадет и в середине дня составит 747 мм рт ст, что уже ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6, по области от 10 до 5 градусов мороза. Ветер юго-восточный 5-10, во второй половине дня с порывами до 12-15 м/с.

Для людей не метеозависимых, такая погода вполне комфортная; умеренный мороз с высоким содержанием кислорода в воздухе. Она располагает к прогулкам, для заполнения кислородного дефицита. И только для метеозависимых склонных к сосудистым спазмам, бронхо-спазму, стоит относиться более внимательно к своему самочувствию, так как ожидаемый сильный ветер обычно провоцирует усиление спастических реакций. Могут отмечаться недомогания, усиления головных болей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-8
Ср.
17 янв.
-5
Чт.
18 янв.
-4
Пт.
19 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -56
Верхоянск

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Гадаг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100