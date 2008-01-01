Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:38 Среда, 17 января
Предстоящим днём погода в Московском регионе изменится мало. Временами продолжит идти небольшой снег. Атмосферное давление еще немного упадет и в середине дня составит 747 мм рт ст, что уже ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6, по области от 10 до 5 градусов мороза. Ветер юго-восточный 5-10, во второй половине дня с порывами до 12-15 м/с.
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Для людей не метеозависимых, такая погода вполне комфортная; умеренный мороз с высоким содержанием кислорода в воздухе. Она располагает к прогулкам, для заполнения кислородного дефицита. И только для метеозависимых склонных к сосудистым спазмам, бронхо-спазму, стоит относиться более внимательно к своему самочувствию, так как ожидаемый сильный ветер обычно провоцирует усиление спастических реакций. Могут отмечаться недомогания, усиления головных болей. / meteonovosti.ru /