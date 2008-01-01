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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 16 января



Погоду в Москве и области будет определять приближающийся с юго-запада атмосферный фронт. При облачной погоде с прояснениями, местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в столице -7..-9 градусов, по области -7..-10. Ветер юго-восточный, 2-7м/с. Относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /



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