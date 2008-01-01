Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 16 января
В 15 часов в Москве переменная облачность без садков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7..-8 градусов, Северном -7..-8 градусов, Северо-восточном -8 градусов, Восточном -8..-9 градусов, Юго-восточном -8..-9 градусов, Южном -8..-9 градусов, Юго-западном -8..-9 градусов, Западном -8..-9 градусов, Северо-западном -7..-8 градусов.
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В Зеленограде без осадков температура воздуха -7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха -8..-9 градусов. / meteonovosti.ru /