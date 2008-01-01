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Температура на севере бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:18 Вторник, 16 января



На севере России температура воздуха распределилась неравномерно. Если в северных областях ЕТР и на Ямале аномально тепло, то на Таймыре и в северных районах Якутии небывалые холода, температура воздуха ниже нормы на 8-10 градусов.



В Ненецком округе, а также на Ямале и в Ханты-Мансийском округе аномалия температуры доходит до 16 градусов. 15 января в очередной раз были перекрыты температурные максимумы в Воркуте и в Малых Кармакулах. В Малых Кармакулах воздух прогрелся до +1,3 градуса, до этого рекорд принадлежал 1937 году, когда термометры показывали +0,8 градуса. В Воркуте было +0,3 градуса, предыдущий рекорд, -2,1 градуса, остался в 1985 году. Отмечены температурные максимумы в Западной Сибири. В Салехарде воздух прогрелся до +2,9 градуса, в Ханты-Мансийске -0,8 градуса.



17 января температура воздуха на Ямале начнет понижаться, похолодает также в Архангельской области и в Ненецком округе. / meteonovosti.ru /



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