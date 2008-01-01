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В Крыму сильные осадки и порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 13:43 Вторник, 16 января



Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму. 17 января к полуострову приблизится балканский циклон. Пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. В отдельных районах образуется туман, ночью и утром возможен гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер в порывах будет достигать 25 м/с, температура воздуха немного повысится и составит 3..8 градусов, в горах до нуля. 18 января циклон продолжит шествие по Крыму, пройдут сильные, местами очень сильные осадки, температура повысится еще на градус. А 19 января, когда циклонический вихрь переместится на восток, оставляя полуостров в тыловой, холодной своей части, при переменной облачности местами пройдут небольшие осадки, ожидается ветреная погода, местами порывы до 20 м/с, днем 2..7 тепла, в горах до -2 градусов. В дальнейшем осадков не ожидается, потеплеет до 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /



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