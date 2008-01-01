Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
16 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму сильные осадки и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 13:43 Вторник, 16 января

  Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму. 17 января к полуострову приблизится балканский циклон. Пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. В отдельных районах образуется туман, ночью и утром возможен гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер в порывах будет достигать 25 м/с, температура воздуха немного повысится и составит 3..8 градусов, в горах до нуля. 18 января циклон продолжит шествие по Крыму, пройдут сильные, местами очень сильные осадки, температура повысится еще на градус. А 19 января, когда циклонический вихрь переместится на восток, оставляя полуостров в тыловой, холодной своей части, при переменной облачности местами пройдут небольшие осадки, ожидается ветреная погода, местами порывы до 20 м/с, днем 2..7 тепла, в горах до -2 градусов. В дальнейшем осадков не ожидается, потеплеет до 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-8
Ср.
17 янв.
-5
Чт.
18 янв.
-4
Пт.
19 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Тамале		 -57
Юрты

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100