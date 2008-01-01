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Зона ненастья перемещается по югу Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 16 января



атмосферное давление. По вине активных фронтов в ближайшие дни снегопады, метели и сильный порывистый ветер ожидаются не только в юго-восточных областях Западной Сибири, но и на юге Восточной Сибири и даже в Забайкалье.



В ночь на 16 января сильные снегопады наблюдались в Новосибирской и Кемеровской областях. Количество выпавших в виде снега осадков составило 6 мм в эквиваленте жидкой воды. После столь обильного снегопада высота сугробов увеличивается на 5-6 см. К середине зимы высота снега в отдельных районах Западной Сибири доходит до 90 см.



17 января погода в указанном регионе продолжит портиться: пройдет снег, при порывистом ветре разыграется метель, на дорогах образуются снежные заносы. В горах Алтая порывы ветра достигнут штормовой силы, 28 м/с. Доберется ненастье и до юга Восточной Сибири. Снег, местами сильный, метель в сопровождении порывистого ветра ожидаются в Хакасии, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области и в Бурятии. Температура воздуха начнет понижаться, и вернется к климатической норме. / meteonovosti.ru /



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