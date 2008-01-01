

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги первой половины зимы в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:23 Вторник, 16 января



Зима 2017-2018 года в Москве пока отличается теплом. Сезонная аномалия температуры воздуха в столице составила +6,1 градуса.



Теплее этот зимний период был лишь в зиму 2006-2007 года, когда аномалия достигала +9 градусов, а устойчивый снежный покров установился лишь 21 января.



Самая высокая температура воздуха зимой наблюдалась 17 декабря и составила на ВДНХ +8,2 градуса. Самая холодная ночь с температурой воздуха -9,0 пришлась на 13 января.



Количество осадков на станции ВДНХ достигло 103,8 мм, что составляет 135% от нормы. Самыми обильными на осадки были 1 декабря и 17 декабря, с суточной суммой осадков 10 мм. В январе самые интенсивные осадки (по 5 мм за сутки) выпадали 5 и 6 января.



Наибольшая высота снежного покрова в городе составила 14 см и наблюдалась 9 декабря 2017 года. Снега в городе не было с 30 декабря 2017 по 4 января 2018 года. Самая большая высота снега в январе на станции ВДНХ -6 см, в Тушино 8 см.



С начала зимы 3 раза были перекрыты максимумы температуры воздуха (17, 29 и 30 декабря), и был повторен максимум температуры 7 января. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



