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На севере ЕТР бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 12:19 Вторник, 16 января



Погоду на большей части ЕТР определяет обширный антициклон. Североатлантический циклон, центр которого находится над Исландией, оказывает влияние на погоду в северных районах ЕТР. На границе антициклона и циклона ветер усиливался до штормового. В Архангельской области в ночь с 15 на 16 января порывы ветра достигали 22 м/с, в Ненецком округе 23 м/с, а на западе Мурманской области - 31 м/с. В ближайшие дни североатлантический циклон начнет заполняться, центр его переместится в Норвежское море. На ЕТР синоптическая ситуация изменится: атмосферное давление станет падать, антициклон переместится на юго-восток. В Мурманской области 17 января местами пройдет небольшой снег, ветер ослабеет, его порывы не будут превышать 10-15 м/с, температура воздуха в течение суток -10..-15 градусов, в центральных районах до -25. / meteonovosti.ru /



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