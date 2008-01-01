

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сахалин засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 11:33 Вторник, 16 января



Сахалин оказался на пути следования небольшого волнового циклона. 15 января на острове прошел снег, при порывистом ветре поднимались метели. Ветер в порывах усиливался до 21 м/с. А снег был довольно интенсивным. На юге выпало до 7 мм осадков, высота снега после столь обильного снегопада увеличивается на 6-8 см. На Сахалине высота сугробов доходит до 82 см.



17 января погоду на Сахалине будет определять антициклон, на большей части территории осадков не ожидается, лишь на юге в утренние и ночные часы пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем на севере -10..-15, местами до -18, в южных районах -4..-9 градусов.



18 января влияние на погоду начнут оказывать атмосферные фронты, ожидается небольшой снег, днем на севере -10..-15, на юге -4..+1. 19 января небольшой снег, на севере -8..-13, на юге 0..-5. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



