Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
16 января 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сахалин засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 11:33 Вторник, 16 января

  Сахалин оказался на пути следования небольшого волнового циклона. 15 января на острове прошел снег, при порывистом ветре поднимались метели. Ветер в порывах усиливался до 21 м/с. А снег был довольно интенсивным. На юге выпало до 7 мм осадков, высота снега после столь обильного снегопада увеличивается на 6-8 см. На Сахалине высота сугробов доходит до 82 см.

17 января погоду на Сахалине будет определять антициклон, на большей части территории осадков не ожидается, лишь на юге в утренние и ночные часы пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем на севере -10..-15, местами до -18, в южных районах -4..-9 градусов.

18 января влияние на погоду начнут оказывать атмосферные фронты, ожидается небольшой снег, днем на севере -10..-15, на юге -4..+1. 19 января небольшой снег, на севере -8..-13, на юге 0..-5. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-8
Ср.
17 янв.
-5
Чт.
18 янв.
-4
Пт.
19 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Тамале		 -57
Юрты

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100