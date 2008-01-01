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В Якутии морозы не ослабевают



ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 16 января



Антициклон, установившийся в Якутии, не сдает позиций. Ночью при ясном небе воздух выхолаживается до -50 градусов и ниже. В Верхоянье морозы усиливаются до -58 градусов. Даже для республики Саха, известной своими суровыми холодами, такая температура аномальна. В Оймяконье и Верхоянье, а также в некоторых северных улусах температура воздуха ниже климатической нормы на 8-10 градусов. Ночью 15 января в Оймяконе термометры показали -56 градусов, в Агаякане -57,1, в Юртах -57,8 градуса. В ближайшие дни атмосферное давление в Якутии начнет падать, но морозы не ослабеют. 17 января небольшой снег пройдет лишь местами, температура воздуха в ночные часы -40..-45 градусов, на востоке -45..-50, в Оймяконье и Верхоянье -53..-58 градусов, днем преобладающая температура -34..-39 градусов, в Оймяконье и Верхоянье -50..-55. И столь сильные морозы задержатся на востоке Якутии до 19 января. / meteonovosti.ru /



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