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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:50 Вторник, 16 января



Сегодня перелом зимы, она вступает во вторую половину своего пребывания, но погода в Москве и области пока далека от зимних атрибутов: бодрящих морозов и обильных снегов. Антициклон, пересекающий столичный регион на минувшей недели, лишь приблизил температуру к норме, да и то в отдельные дни. В остальное время ее среднесуточное значение оставалось выше обычных значений на 2-4 градуса. А московские сугробы выросли лишь до 5 см при норме 25-27 см.



Антициклон, пересекающий Московский регион в текущие дни, также не дерзнул морозами. Сегодня максимальная температура в городе составит лишь от -5 до -7 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.



Такая температура далека от рекордов, как суточного минимума, так и суточного максимума.



Самый теплый день 16 января отмечался в 1925 году, в дневные часы температура повысилась до +3.1 градуса и стало рекордом.



А суточный минимум температуры принадлежит 1940 году. Под утро морозы усилились до -41.0 градуса. Почти 70 лет подобных морозов 16 января не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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