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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:38 Вторник, 16 января

  Предстоящим днём Московский регион окажется на западной периферии антициклона, центр которого сместится на Среднюю Волгу. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 752 мм рт ст.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 16 января ожидается облачная погода, местами покружит слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -9..-4 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Такая погода останется неблагоприятной для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, ишемия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесших инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Специалисты рекомендуют контролировать давление и при первых признаках ухудшения самочувствия воспользоваться медикаментами, рекомендованными лечащим врачом. И даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, шум в ушах и нарушение сна. / meteonovosti.ru /
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