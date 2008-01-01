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Новости погоды

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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 15 января

  Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При преобладании облачной погоды местами слабый снег. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -2..-7. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
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