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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 15 января
Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При преобладании облачной погоды местами слабый снег. Температура воздуха в столице -3..-5 градусов, по области -2..-7. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
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