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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:21 Понедельник, 15 января



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -3 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -3 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -4..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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