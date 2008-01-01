Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:21 Понедельник, 15 января
В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -3 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -3 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -4..-5 градусов. / meteonovosti.ru /