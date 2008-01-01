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Рекорды температуры в Заполярье



ИА "Метеоновости" / 13:03 Понедельник, 15 января



Текущий январь проявил себя редким теплом в северной половине европейской территории. Не стал исключением и 14 января. Температурный фон в этих районах был на 4-12, а в приполярных районах и в Заполярье на 14-16 градусов выше нормы. Именно здесь были установлены новые рекорды суточного максимума.



В Нарьян-Маре температура повысилась до +1.7 градусов (предыдущий рекорд со значением +1.5 градусов отмечался в 1962 году), в Усть-Цильме новый рекорд составляет +0.9 градусов (предыдущий +0.4 удерживался с 1962 года), в Воркуте +0.4 градуса (предыдущий отмечался -1.1 в 1962 году), в Малых Кармакулах +1.3 (предыдущий зарегистрирован +1.0 в 1937 году). / meteonovosti.ru /



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