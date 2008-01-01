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Декабрь побил рекорд по темноте



ИА "Метеоновости" / 12:35 Понедельник, 15 января



В годовом ходе минимум продолжительности солнечного сияния на всей территории России, в том числе в Москве и Подмосковье, приходится на декабрь. В этом месяце в Москве солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов. Но в прошедшем декабре за весь месяц солнце ни разу так и не показало свой ясный облик. Прошедший декабрь стал самым темным месяцем за всю историю наблюдений над погодой.



В последний раз темнотой декабрь огорчил москвичей в 2000 году. Тогда набралось 3 часа его пребывания на небосводе. / meteonovosti.ru /



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