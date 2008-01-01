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В Москве вновь потеплеет



ИА "Метеоновости" / 11:57 Понедельник, 15 января



погода в Москве и области пока далека от зимних атрибутов: бодрящих морозов и обильных снегов. Антициклон, пересекающий столичный регион на минувшей неделе, лишь приблизил температуру к норме. И снега в городе 5-6 см, при норме 25-27 см.



Установиться зиме в этом году мешает активная Атлантика. Она лишь на короткое время взяла "тайм аут", но в ближайшие дни намерена вновь напомнить о себе. Во вторник антициклон продолжит смещаться на юго-восток и его центр сместится на запад Казахстана. Москва и область окажутся на его западной окраине. При небольших морозах в течение суток, от -5 до -7 градусов, местами покружит слабый снег.



В среду коррективы в погоду внесут атмосферные фронты атлантического циклона. Она ожидается облачная, пройдет небольшой снег. Под утро подморозит в Москве до -7..-9, по области до -12 градусов. Днем морозы начнут ослабевать, и максимальная температура составит -4..-6 градусов, но при порывистом ветре и высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице 10 градусный мороз.



В четверг и пятницу влияние Атлантики усилится, адвекция теплого и влажного воздуха продолжится, температура продолжит повышаться. Под утро минимальная температура -5.. -10 градусов, днем в четверг -3..-8, в пятницу -1.. -6 градусов. Время от времени будет идти снег. Настоящие Крещенские морозы на Московской земле в этом году не состоятся! Средняя суточная температура окажется выше нормы почти на 4 градуса.



По предварительным прогнозам в выходные дни температура днем в Москве повысится до оттепелей. / meteonovosti.ru /



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