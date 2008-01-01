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Новости погоды

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В Сингапуре январь необычайно сухой и "холодный"

ИА "Метеоновости" / 11:16 Понедельник, 15 января

  Сингапур, по понятиям россиян, это страна вечного лета. Но в отдельные годы и сюда с северными потоками из Китая проникает относительно холодный воздух. И наступает "тропическая" зима. Правда вместо снега принимается дождь. Это и наблюдается во второй декаде января 2018 года.

С начала месяца на Сингапуре выпало всего 22 мм осадков, при норме 248 мм. За первые 14 дней месяца средняя суточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 1 градус, во второй декаде месяца отрицательная аномалия достигала -3 градуса.

13 и 14 января были установлены новые минимумы температуры воздуха, 22,2 градуса и 21,3 градуса соответственно. Значение 21,3 градуса стало рекордно низким значением для всего января. / meteonovosti.ru /
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