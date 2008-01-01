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Снежный покров на территории России



ИА "Метеоновости" / 11:16 Понедельник, 15 января



На европейской территории России снежный покров в настоящее время наблюдается почти повсеместно. Его высота колеблется от 1 см до 78 см. наибольшая высота снега отмечается на крайнем востоке Ненецкого а.о. Больше 50 см сугробы намело на Кольском полуострове. Даже в Крыму, в результате снегопада, прошедшего в выходные дни, образовался снежный покров, его высота на равнинах достигает 2 см. Лишь местами лежит снег и на юге Черноземья. Отсутствует снежный покров на узкой прибрежной полосе Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края. В Подмосковье высота снега колеблется от 2 см в районе Можайска до 7 см в Клину. В Москве, по данным ВДНХ, высота снега составляет 5 см.



На азиатской территории снег лежит повсеместно. Его высота колеблется от 1 см на юге Алтая до 114 см в Туруханском районе. / meteonovosti.ru /



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