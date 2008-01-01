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Новости погоды

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Сибирские морозы крепчают

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 15 января

  В минувшие выходные дни на территории Сибири отмечался контрастный температурный фон. Так, на севере Западной Сибири было аномально тепло, среднесуточная температура превышала норму на 4-12 градусов, а в южных областях Западной Сибири температура отставала от обычных значений на 4-10 градусов. В минувшую ночь в Салехарде было всего -4 градуса, а в Новосибирске морозы окрепли до -27.

В то же время в Восточной Сибири отмечалась обратная картина: на Таймыре температура была ниже нормы на 4-8 градусов, а в центральных и южных районах Красноярского края на 4-12 градусов теплее обычного.

В ближайшие дни морозы в Сибири начнут усиливаться. К концу недели уже на всей территории среднесуточная температура ожидается ниже нормы на 4-10, а в центральных районах Красноярского края на 12-16 градусов.

Под утро морозы усилятся в Ямало-Ненецком а.о. до -31,-36, в Ханты-Мансийском а.о. до -26,-31, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях до -28,-33, на Алтае до -30 градусов. На севере Красноярского края похолодает до -39,-44, в южной половине края температура понизится до -30,-35 градусов. / meteonovosti.ru /
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